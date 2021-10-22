عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 22 أكتوبر 2021





السوداني

الشعب يقول كلمته

مئات الآلاف يخرجون للشوارع دعمًا للتحوّل المدني الديمقراطي

وزير الصناعة: لم نعد نثق في البرهان وعلى الجيش تقديم بديل له في الشراكة

الأصم: على البرهان أنّ يذهب إذا لم يلتزم بالوثيقة الدستورية

تسييرية نقابة المحامين تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين

الانتباهة

زلزال”الديسمبريين” يملأ الشوارع بالملايين

اجتماع مغلق بين البرهان وحمدوك لمناقشة الأزمة الحالية

لجنة الأطباء: نحو 40 إصابة بمواكب 21 أكتوبر بينها 3 بالرصاص

محمد الفكي: البرهان لديه دوافع خفيّة ويريد إنتاج واقع سياسي يسيطر عليه

الأصم: على البرهان أنّ يذهب إذا لم يلتزم بالوثيقة الدستورية

الجريدة

حمدوك: أحيي الملايين التي خرجت في موكب 21 أكتوبر

تجمّع المهنيين: الهجوم على المواكب السلمية عداء للثورة والثوار

اللجنة المركزية للأطباء: المصابون في موكب الأمس 36 شخصًا

عضو بمجلس السيادة: تقدّم الشعوب يقاس من خلال عدلها القضائي

الثوار بود مدني يطالبون بتسليم السلطة للمدنيين

تعيين الدكتور أحمد الشريف محمد ناطقًا رسميًا باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

الصيحة

حشود ضخمة تجوب الشوارع في ذكرى 21 أكتوبر

إصابات وسط المتظاهرين ومنسوبي الشرطة

اجتماع بين البرهان وحمدوك

“القضائية” تطالب بتعيين رئيس للقضاء اليوم قبل الغد

“يونيتامس” تدعو أطراف الانتقالية للعودة إلى الحوار