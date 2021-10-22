وكيل غاز: أصحاب الركشات يسمسرون في السلعة





عزا وكيل غاز بالخرطوم إبرهيم يعقوب الأزمة الحادة في غاز الطبخ لتكدّس عربات ناقلات الأسطوانات بالمستودّعات، مشيرًا إلى ضعف إنتاج الشركات لتأثرها من استمرار إغلاق طريق الشرق والذي بلغ الشهر الأوّل.

وأوضح يعقوب، زيادة الطلب على الغاز من قبل المواطنين وندرة في بعض الشركات.

وأبان أنّ سعر الأسطوانة من المستودع”700 ـ 800″ جنيه لمحلات التوزيع بينما يحدث تباين في الأسعار للمستهلك الأخير ما بين”1200 ـ 2″ ألف جنيه حسب بعد مسافة المنطقة من المستودع لمنافذ التوزيع.

وشكا من سماسرة الغاز خاصة أصحاب الركشات الذين صاروا يتاجرون في السلعة وأحيانًا يقومون بإجراء مبايعة للإسطوانة بينهم والمواطنين بقيمة”3″ آلاف جنيه استغلالاً لظروف الندرة.

باج نيوز