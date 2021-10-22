ارتّفاع كبير في الأسعار والإيجارات في عقارات بحري





تشهد مدينة بحري ارتّفاعًا كبيرًا فيما يتعلّق بأسعار الأراضي والإيجارات للشقق المفروشة والمنازل.

وأكّد الخبير والمحكم العقاري محمد التيجاني بحسب صحيفة الصيحة الصادرة، الجمعة، أنّ سعر أقل قطعة بمساحة 300 متر ما بين 50 إلى 80 مليار جنيه في مناطق وسط بحري بأحياء الشعبية والمزاد.

وأشار إلى أنّ حلة خوجلي بلغ سعر القطعة 400 متر 90 مليار جنيه، وفي منطقة الدروشاب تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه، وفي المطري ما بين 35 إلى 36 مليارًا في المناطق الغربية وعلى اتّجاه السكة حديد.

وفي البراحة مساحة 300 متر بمبلغ 140 مليارًا تفتح ناصية أو في ميدان رئيسي والعادي بمبلغ 120 مليار جنيه،

وفي منطقة شمبات مربعي 14 و15 يتراوح سعر القطعة مساحة 400 متر ما بين 70 إلى 80 مليار جنيه.

وأشار التيجاني إلى أنّ الصافية تشهد المزيد من الارتّفاع في الأسعار حيث بلغ سعر القطعة بمساحة 400 متر 90 مليار جنيه.

ولفت إلى إقبال كبير على إيجار الشقق المفروشة والخالية بمبلغ يتراوح ما بين 150 إلى 140 ألف جنيه شهريًا لشقة تتكوّن من غرفتين و3 غرف بـ”200″ ألف جنيه.

وأضاف” أمّا الإيجارات اليومية للشقق المفروشة بواقع 15 ألف جنيه والشقة استديو بمبلغ 7500 ألف جنيه في اليوم”.

باج نيوز