بفعل الندرة.. بروز ظاهرة احتكار السلع بأسواق الخرطوم





أكد عدد من تجارالسلع الاستهلاكية بالاسواق حدوث ندرة وزيادة في الاسعار واحتكار بعض التجار للسلع بسبب تراجع الكميات المطروحة بالاسواق جراء تاثر الشركات والمصانع باستمرار إغلاق طريق الشرق .

وقال تاجر سلع بالخرطوم عثمان علي إن هنالك زيادة في بعض السلع الاستهلاكية وقفز سعر الدقيق الباكت لـ(4) آلاف جنيه وكرتونة النشويات (7) آلاف جنيه ، بواقع (350) جنيها للكيس المتوسط و(400) جنيه للكبير فيما قفز سعر زيت الفول عبوة (4) وربع لـ(4) آلاف جنيه فيما قفز سعر كرتونة الصلصة (8٫5) الف جنيه ،وسعر كرتونة صابون الغسيل الى (16) ألف جنيه ، متوقعا المزيد من ارتفاع الاسعار.

وقال تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك بحسب صحيفة السوداني، ان هنالك ارتفاعا واحتكارا في بعض السلع بسبب الندرة في السلع خاصة، مبينا ان سعر زيت صباح عبوة (1) لتر (2) ألف جنيه أما دقيق سيقا (5٫5) الف جنيه للبكت(10) كيلو ،اشار الى ان هنالك حالة ترقب وحذر وسط التجار فيما قفز رطل زيت الفول لـ(700)جنيه وقطعة الغسيل (200-220) جنيه وسعر شاي الغزالتين (2) ألف جنيه.

وشكا تاجر سلع ببحري من الغلاء الفاحش وندرة السلع بالاسواق ،وقال إن هنالك احجاما عن البيع بالاسواق وتوقف بعض الشركات ، مبينا ان سعر صابون الغسيل (250) جنيها للقطعة فيما قفز كيس الشعيرية الى (350) جنيها وسعر الكرتونة (4) آلاف جنيه بدلاعن (3٫100) جنيه .

وقال تاجر سلع بامدرمان الفاتح أحمد ان هنالك احجاما عن البيع لبعض اصناف السلع الاستهلاكية وتخوف التجار من انعدام السلع ،مشيرا الى الارتفاع في الاسعار حيث بلغ سعر كيس لبن كابو عبوة(2) كيلو وربع (8(آلاف جنيه بدلاعن (5) آلاف جنيه فيما قفز كيلو السكر بسعر التجزئة الى (700) جنيه فيما قفز سعر شاي الغزالتين عبوة (100) جرام الى (350) جنيها متوقعا ارتفاع الاسعار نتيجة لتراجع حجم البضائع بالاسواق وزيادة الطلب على السلع.

واكد صاحب مجموعة مصانع مواد غذائية عباس عبدالرحمن ارتفاع أسعار السلع بسبب الندرة ،واشار الى توقف كافة المصانع عن الانتاج بسبب شح المواد الخام وتكدسها بميناء بورتسودان ما اضطر بعض التجار والمستوردين للاتجاه لموانئ بديلة ، وقال ان زيادة الاسعار بلغت اكثر من (100%).

(كوش نيوز)