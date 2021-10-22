غرفة الاستيراد : ارتفاع وارد السلع من مصر لـ(85) شاحنة في اليوم





كشف مدير معبر اشكيت الحدودي بين السودان ومصر اللواء عباس الكردي عن ارتفاع نسبة حركة دخول الشاحنات عن طريق معبر اشكيت الحدودي بين السودان ومصر إلى 160% بينما قالت الغرفة القومية للمستوردين أن نسبة استيراد البضائع ارتفعت إلى 200% خلال أسبوعين. وبدأ المستوردون إدخال كميات من شحنات الدقيق والسلع الأخرى إلى الخرطوم بعد تفاقم أزمة الخبز وخروج أكثر من 80%من المخابز عن دائرة الإنتاج بالتزامن مع تطاول أزمة إغلاق شرق البلاد.

وقال مدير معبر اشكيت لـ السوداني أن هناك زيادة كبيرة فى حركة الشحنات القادمة من مصر و ان عدد الشاحنات يتراوح يومياً مابين 80 إلى 85 شاحنة محملة بكافة السلع خاصة الدقيق مقارنة بنحو 40 شاحنة قبل الإغلاق.

وتسبب إغلاق أنصار ناظر قبيلة الهدندوة سيد محمد ترك منذ نحو شهر مرافق حيوية في شرق السودان تشمل الميناء الرئيس لصادرات وواردات البلاد إلى جانب الطريق الرابط بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم في تجدد الازمات لاسيما الوقود والخبز إلى جانب ارتفاع أسعار العديد من السلع الأخرى.

وتابع أن الأيام الماضية وصلت الى الخرطوم نحو 650 طنا من الدقيق قادم من مصر متوقعا دخول مزيد من شحنات الدقيق خلال أيام واضاف ان نسبة حركة دخول الشاحنات ارتفعت إلى 160 % مقارنة بنحو 120 %خلال الفترة الماضية كما يتراوح عدد البصات مابين 10 إلى 20 بصاً يوميا.

وتابع تعمل إدارة المعبر على تسريع إنفاذ الخطة الخاصة بتوسيع المواعين الخدمية هناك مشيرا إلى أن الحظيرة الجمركية مهيأة ويمكنها استقبال اي زيادة في عدد الشاحنات كما أن إجراءات الدخول للشاحنات ميسرة ولايوجد مايعيق دخولها إلى البلاد.

ولفت إلى أنهم يعولون على دخول المزيد من شحنات السلع الاستراتيجية للمواطنين للحد من ارتفاع أسعار السلع.

. ونوه إلى أن هيئة الجمارك سمحت للمواطنين القادمين من مصر على متن البصات السفرية بحمل السلع الغذائية بصحبتهم والتي كانت ممنوعة في السابق مراعاة للظروف الاستثنائية حالياً مردفاً كما أن الجانب المصري متجاوب جداً في ذلك.

وفي الأثناء قال رئيس غرفة المستوردين شهاب الطيب لـ السوداني الثلاثاء أنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط ارتفعت نسبة استيراد البضائع عبر موانئ مصر إلى 200% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي. وتوقع أن تصل إلى نحو 400% مع نهاية الشهر الحالي وقال إن هناك كميات من الدقيق وصلت إلى البلاد كما تم التنسيق مابين وزارة التجارة و شركات مطاحن الدقيق في ذلك وشدد على ضرورة تهيئة الكافة لمقابلة زيادة الضغط.

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