وزيرة الخارجية تتفقّد اللاجئين والمهاجرين السودانيين الراغبين في العودة من ليبيا إلى السودان





قامت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق، بزيارة اللاجئين والمهاجرين السودانيين الراغبين في العودة طوعاً من ليبيا إلى السودان.

وجرى اللقاء مساء أمس، بمقر سفارة السودان في طرابلس بحسب صحيفة السوداني، حيث تقوم السفارة حالياً بإيوائهم مُؤقّتاً إلى حين عودتهم للسودان والمتوقعة الأسبوع القادم؛ عبر رحلات العودة الطوعية التي تنظمها منظمة الهجرة الدولية بالتنسيق مع السفارة والسلطات السودانية المعنية.

وقالت وزيرة الخارجية في بيان لها: “بعد الاطمئنان عليهم جد.ّدت التزامنا وحرصنا على رعايتهم المباشرة إلى حين عودتهم إلى وطنهم معززين مكرمين، وهنأتهم بذكرى ثورة الحادي والعشرين من أكتوبر، وأكدت لهم بأنهم يمثلون جيل الشباب الذي أشعل فتيل ثورة ديسمبر المجيدة وتستحقون التكريم والاحتفاء لأنهم يمثلون مستقبلاً زاهراً للسودان الذي سيساهمون هم في بنائه إلى جانب أبناء السودان الآخرين، فالبلدان تُبنى بسواعد بنيها”.

(كوش نيوز)