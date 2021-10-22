الغابات بولاية سنار تحتفل بعيد الشجرة الـ(58) بـ”فنقوقة الجبل”





احتفلت الهيئة القومية للغابات بولاية سنار بالتنسيق مع محلية سنار أمس، بالعيد الـ 58 للشجرة ، والذي جاء تحت شعار “القومة لسودان أكثر اخضراراً حنبنيهو عبر المشاركة الشعبية” بقرية فنقوقة الجبل بمحلية غرب سنار بحضور المهندس عمر ابراهيم ممثل مدير دائرة غابات شمال سنار والأستاذة مروة المعزل مدير الارشاد والاعلام بالولاية والأستاذ عبد الغني أحمد مدير الادارة الفنية بالهيئة وبمشاركة فاعلة من أبناء القرية والمعلمين وطلاب المدارس.

وأشار المهندس عمر إبراهيم ممثل مدير دائرة الغابات بحسب (سونا)، إلى أن الاحتفال بعيد الشجرة هو رمزية للاهتمام بالبيئة والغطاء النباتي وتقليص مخاطر ثقب الأوزون ، لافتا إلى أن القرار الأممي الذي صدر في العام 2017م بعدم قطع الأشجار نفذ بالكامل في الولاية ، كما أنه تم قطع 72 فدان فقط العام الماضي على مستوى شمال سنار.

وأشاد بالجهد الشعبي المتعاظم لأبناء القرية والعمل على تشجير المنازل و المدارس ودعم الهيئة المتمثل في مجانية الشتول للمدارس لتعويض الضعف الذي حدث بانفصال الجنوب مما أفقد البلاد أكثر من 70% من غطائها الغابي.

أوضحت الأستاذة مروة أحمد الحاج المعزل أن عيد الشجرة مناسبة قومية تقام سنويا بكافة ولايات السودان لتذكير المواطنين بأهمية الأشجار و دورها الكبير فى حياة الإنسان ، وما يجنيه من فوائد ومكاسب وأيضا الحد من مظاهر التعرية والتصحر عبر الإستزراع الرسمى والشعبى.

وأكدت تخصيص غابة شعبية بمساحة ألف فدان لقرية فنقوقة الجبل التى تم بها زراعة ثلاثمائة فدان من الأشجار حتى الآن وسوف تشمل مسيرة التشجير المناطق الكاشفة لتغطيتها بالأحزمة الشجرية ومن ثم عدد خمس مدارس ثانوي وأساس وعدد مهول من المنازل.

وقال رئيس لجنة الخدمات بالقرية الأستاذ خالد أن القرية في حاجة ماسة للأحزمة الشجرية لأنها تعتمد اعتماداً كلياً على المسطحات المائية والحفائر في الشرب والتي تتبخر بفعل الرياح في فصل الشتاء مما يسبب أزمة حادة في مياه الشرب.

وشدد على زراعة الغابات للعمل كمصدات للرياح لموقع القرية الجغرافي ومساحاتها الواسعة وايقاف الزحف الصحراوي في المنطقة وطالب بزراعة المحاصيل النقدية لتحقيق النمو لأهالي المنطقة ، مطالبا بحماية الغابات وانشاء مشتل للبذور بالقرية لضمان استمرارية الزراعة.

وخاطب الاحتفال ممثل رابطة أبناء القرية بالجامعات والمعاهد العليا ، وأشار الى العمل على التشجير ومواصلة التزيين والمحافظة عليها بالجهد الشعبي وتقديم الدعم المتمثل في الحماية والسقاية َوالرعاية الكاملة لها.

(كوش نيوز)