خمسة فدان بمشروع الرهد الزراعي تحقق انتاجية عالية من القطن





حقق المزارع بشري الطيب ابوكندف انتاجية عالية من محصول القطن بمشروع الرهد الزراعي القرية 33 وصلت الي (40) قنطارا في مساحة خمسة فدان فقط

حيث حقق ارباحا” وصلت الي مبلغ (900) الف جنية في اللقطة الاولي وتوقع عدد من المزارعين ان تصل انتاجية الفدان الي اكثر من (16) قنطار بعد عمليات اللقيط الثاني والثالث ليرتفع صافي ارباحه الي مبلغ (1800000) مليون وثمانمائة الف جنية في مساحة خمسة فدان

واشار عدد من المزارعين في قروب مزارعون بلا حدود بولاية القضارف الي ان المزارع حقق انتاجية غير مسبوقة بفضل اجتهاده واشرافه بنفسه علي الحقل طوال فترة الانبات وحتي الحصاد هذا بجانب اتباع الحزم التقنية والتقاوي المحسنة واستخدام المبيدات الحشرية مشيدين بتجربته الثرة موكدين علي ضرورة زيادة المساحات الزراعية بمحصول القطن بالمشاريع المروية والمطرية لرفد البلاد بالعملات الصعبة

(كوش نيوز)