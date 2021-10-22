بالفيديو.. سر تواجد 4 سعوديات داخل حلبة مصارعة WWE في موسم الرياض





وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة الاحتفال بـ 4 نساء سعوديات، هزمن مرض سرطان الثدي، داخل حلبة WWE بموسم الرياض.

وصعدت المتعافيات الأربعة إلى حلبة المصارعة، وتحمل كل واحدة “حزام بطولات WWE”، وسط موجة من التصفيق الحار من جانب الجماهير الكبيرة التي حرصت على الحضور.

وقام مذيع حلبة مصارعة المحترفين WWE، بتقديم المتعافيات الأربعة للجمهور، بعدما نجحن في هزيمة السرطان، بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، حسبما أظهر مقطع الفيديو.