صندوق المعاشات يجدد الدعوة بالمراجعة الدورية





جدد الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية التأكيد علي أهمية المراجعة الدورية للمعاشات ، معتبرا أنها أحد آليات الحوكمة لنظام المعاشات والتي يمارسها الصندوق ، وتتمثل في مراجعة المعاشيين المستحقين لمعاشات شهرية بمكاتب ومنافذ الصندوق كل عام (بحسب سونل) وملء الإستمارة المخصصة لذلك ، وتحديث البيانات الخاصة بهم والتي من بينها بيانات اجتماعية ، لضمان استمرار المعاش لمستحقيه وعائلاتهم من بعدهم ، حيث أن نظام المعاشات يورث وفق ما جاء بنص القانون وبشروط الإستحقاق.

وعليه ينوه القطاع الحكومي (المعاشات سابقا) بضرورة ملء الإستمارة المخصصة لذلك لضمان الاستمرار في صرف المعاش .

وكان الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية قد وجه معاشيي فرع الخرطوم ، الذين يصرفون من بنك الخرطوم فرع الجامعة ، الجمهورية ، البرلمان ، السجانة والسوق العربي ، ومعاشيي فرع أمدرمان الذين يصرفون من بنوك المزارع التجاري ، أمدرمان الوطني ، فيصل الإسلامي ، التضامن الإسلامي ، الإسلامي السوداني ، الزراعي و الإدخار والتنمية الإجتماعية ، بجانب معاشيي فرع شمال كردفان (الأبيض) الذين يصرفون من بنوك العمال والمزارع ، بالتوجه الي فروع القطاع الحكومي المذكورة ، مع مراعاة إحضار الأوراق الثبوتية أو توكيل ساري المفعول بهدف إجراء المراجعة الدورية للعام 2021م .

(كوش نيوز)