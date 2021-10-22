خبير جيولوجي يحذر وصول دخان بركان إلى مصر ويكشف مستوى خطورته على البشر





كشف أستاذ الجيولوجيا المصري، عباس شراقي، موعد وصول غاز بركان “لا بالما” بجزر الكناري الإسبانية، إلى مصر. وقال شراقي إن غاز بركان “لا بالما”، سيصل إلى مصر يوم الأحد المقبل دون خطورة، وأن أعمدة كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكبريت ستنطلق من فوهات البركان شمالا نحو القارة الأوروبية. وأوضح أن الغاز وصل إلى الكاريبي غربًا، وأوروبا شمالًا ثم شرقًا وإلى أوروبا الشرقية وآسيا، وشمال إفريقيا خاصة المغرب والجزائر وتونس، بحسب روسيا اليوم.

وأشار إلى أنه من المتوقع وصول تركيزات خفيفة (mg/cm2 10 – 20) إلى مصر دون خطورة، وذلك لعدة أسباب أهمها، أن القاهرة تبعد عن بركان لابالما بأكثر من 4700 كم، بخلاف البيئة الجافة التي ليس بها أمطار مؤثرة.

مزمز