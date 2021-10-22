وزيرة الخارجية تلتقي نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي





استقبلت معالي وزير الخارجية د.مريم الصادق المهدي ظهر اليوم الجمعة الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١م ، نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي السيد/ بيتون نوف، حيث بحث اللقاء تطورات الاوضاع السياسية الراهنة في البلاد وجهود الحكومة الانتقالية في تحقيق التحول الديمقراطي(بحسب سونا) ورحبت السيدة الوزيرة بزيارة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فليتمان للسودان لبحث تطورات الاوضاع في البلاد، مؤكدة حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق التحول الديمقراطي وصولاً لحكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني، ومعبرةً عن تطلعها لدعم الولايات المتحدة للسودان للمضى قدماً في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود.كما ناقش اللقاء أيضاً قضايا الانتقال وتحقيق السلام وإستكمال هياكل الحكم وتنفيذ إتفاقية جوبا للسلام وغيرها من القضايا المهمة التى تواجه الحكومة الانتقالية.

من جانبه أشاد نائب المبعوث الأمريكي بجهود الحكومة الانتقالية الهادفة لتحقيق التحول الديمقراطي (بحسب سونا) داعياً إلى توافق كل شركاء الحكم لضمان نجاح الفترة الانتقالية وصولاً لنظام ديمقراطي كامل وراسخ ، مؤكداً أيضاً حرص الولايات المتحدة على دعم السودان للمضي قدماً في تحقيق التحول الديموقراطي.الجدير بالذكر أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فليتمان يقوم بزيارة للسودان لبحث مستجدات الأوضاع الراهنة بالبلاد.

(كوش نيوز)