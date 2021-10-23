مسلحون يقتحمون سجناً نيجيرياً ويطلقون سراح نزلاء





ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن مسلحين مجهولين قاموا باقتحام سجن في ولاية أويو، جنوب غربي، نيجيريا وأطلقوا سراح نزلاء.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي بوست” النيجيرية التي تصدر بالإنجليزية، تعرضت منشاة أبولونجو الإصلاحية لهجوم حوالي الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، حيث قام المسلحون المجهولون بإطلاق سراح السجناء، بعدما استخدموا القنابل اليدوية في عملية الاقتحام.

وأكد أولانريوايو أنجورين، المتحدث باسم هيئة المنشآت الإصلاحية في نيجيريا (مصلحة السجون) في الولاية، للصحيفة نبأ اقتحام المنشأة، عبر الهاتف صباح اليوم السبت، مضيفا أن كبار مسؤولي الهيئة في طريقهم لتقييم الخسائر. ولم ترد تقارير بشأن حدوث إصابات.

صحيفة البيان