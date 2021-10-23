



كشفت مصادر، عن انعدام تامٍ لسلعتي الدقيق والسكر، وارتّفاع الأسعار بصورةٍ مفاجئةٍ في البقالات.

وأكّد عدد من التجار توقف الشركات الكبرى عن مدّهم بالدقيق”سيقا وويتا”، واتّهموا بعض تجار الجملة بالاستثمار في الأزمة التي تمرّ بها البلاد وإخفاء كثير من السلع، ما تسبّب في زيادة الأزمة.

وقال التاجر ببحري محمد علي دفع الله بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الدقيق والسكر منعدمان في الأحياء منذ الأمس.

ونوّه إلى ارتّفاع”باكت” الدقيق 10 كيلو من 5000 جنيه الأسبوع الماضي إلى 8000، ووصل سعر الباكت كيلو من سيقا إلى 800 جنيه، بينما ارتّفع كيلو السكر من”600″ جنيه إلى”750 ـ800″ جنيه.

وبلغ سعر الجوال زنة”50″ كيلو”32″ ألف جنيه.

الخرطوم: (كوش نيوز)