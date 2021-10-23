أول تصريح من الممثل أليك بالدوين بعد قتله مديرة التصوير





صرح الممثل الأمريكي أليك بالدوين لأول مرة علانية أنه يتعاون مع تحقيق الشرطة من أجل توضيح سبب حدوث المأساة التي أدت إلى مقتل مديرة التصوير.

وكتب بالدوين عبر تويتر يوم الجمعة: “لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني بشأن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بإعجاب كبير. أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيق الشرطة لمعالجة كيفية حدوث هذه المأساة وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته. قلبي محطم على زوجها وابنها وكل من عرف وأحب هالينا”

وكان الممثل في نيو مكسيكو يصور فيلمه الغربي “Rust”، الذي يقوم ببطولته وإنتاجه.

وتقول الشرطة إنه أطلق مقذوف من مسدس “خُلبي” (لا تستعمل به ذخيرة حية) كان يحمله الممثل البالغ من العمر 68 عامًا، على المجموعة، مما أدى إلى وفاة هالينا هاتشينز (42 عامًا)، مديرة التصوير في الفيلم.

كما أصيب في الحادث مخرج الفيلم جويل سوزا (48 عامًا) وفق سي إن إن عربية.

وقال بيان صادر عن سلطات إنفاذ القانون، إنه وفقًا للمحققين، يبدو أن المشهد الذي تم تصويره تضمن استخدام سلاح ناري، لافتا أن “المحققين يحققون في كيفية ونوع القذيفة التي تم إطلاقها”.

وحدث هذا النوع من الحوادث من قبل أثناء تصوير فيلم “The Crow” عام 1993، قُتل الممثل براندون لي، نجل بروس لي، برصاصة من مسدس كان من المفترض أنه يحتوي على فوارغ فقط.

حتى الفوارغ يمكن أن تكون مميتة إذا تم إطلاقها من مسافة قريبة جدًا.

صحيفة البيان