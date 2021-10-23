خبراء تربويين يطالبون بفتح فروع للجامعات والكليات السودانية بدول المهجر





ناقش جهاز المغتربين اليوم بشراكة مع وزارة التربية والتعليم ، قضايا تعليم ابناء السودانين العاملين بدول المهجر وطالب المشرف تربوي سيف الدين ابراهيم الناير بفتح فروع للجامعات والكليات السودانية بدول المهاجر .

وشدد على ضرورة انشاء مدارس سودانية نظامية فى دول المهجر المختلفة مناديا بتنظيم ودعم المجموعات المشرفة على التعليم.

وطالب بمنح الطلاب القادمين من المهجر كافة الحقوق المكفولة لطلاب الشهادة السودانية فى مسيرتهم الجامعية بجانب تحفيز المتفوقين منهم بالاعفاء من المصاريف الدراسية وتحويل قبولهم إلى قبول مجانى اضافه لابتعاثه لخارج البلاد للتحضير فى للدراسات العليا بعد استيعابة معيدا فى كليته .ودعت للترويج للتعليم الفنى والمهنى السودانى وبسط ثقافته . وشكا من ضيق فرص التعليم العام فى بعض الدول المضيفة ، بجانب عدم وجود مدارس منتظمة لتعليم المنهج السودانى ، وكشف عن مشاكل ناجمة عننزام معادلات الشهادة العربية واختلاف بين السلمين التعليمين بين السودان ودول الاغتراب.

سونا