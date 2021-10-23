المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء: رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال





نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، المعلومات التي نُشرت اليوم وتحدثت عن موافقته على حل مجلس الوزراء، ووصفها بأنها غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.

وقال في تعميم صحفي له، إن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وإنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه الجمعة الماضية، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.

وأشار الى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مواصل في اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد.

والتقى حمدوك نهار أمس بالمكون العسكري بالمجلس السيادي، كما التقى مساء أمس بممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، وفي كل هذه اللقاءات، فإن الهدف هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.

صحيفة السوداني