خطة لتأمين حصاد القطن بالولايات





التقى الفريق أول شرطة حقوقى/ عزالدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية بمكتبه الدكتور/ الطاهر حربى وزير الزراعة والغابات؛ بحضور معتمد اللاجئين ونائبه ومدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة ومسؤول ملف اللاجئين بالوزارة،

وبحسب (المكتب الصحفى للشرطة) فأن اللقاء ناقش حصاد القطن بعدد من ولايات البلاد، وأهمية التعاون المشترك بين الوزارتين لإنجاح هذا المشروع الوطنى الكبير، خاصة وأن زراعة القطن لهذا العام كانت من أفضل المواسم ويتوقع لها إنتاجية عالية ستسهم فى رفد خزينة الدولة ودعم الاقتصاد الوطنى، فيما تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل غرفة مركزية للمتابعة مع وزارة الإعلام.

الخرطوم ( كوش نيوز)