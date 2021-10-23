وزير الطاقة السعودي يكشف سبب نقص إمدادات الغاز





اعتبر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن نقص إمدادات الغاز يعود إلى سياسات تم اتخاذها في وقت سابق.

وقال الوزير السعودي، اليوم السبت، إن المملكة تسعى إلى أن تصبح مصدرا موثوقا لكل أشكال الطاقة بحسب موقع “الشرق”.

وأضاف أن السعودية لديها إمكانيات لإنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها وصادراتها.

وشدد على أن بلاده تسعى إلى تطوير تقنيات تساعد في استهلاك النفط والغاز بطريقة مناسبة للبيئة

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الطاقة السعودي إن بلاده ستوقع غدا الأحد اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة والغاز مع منتجين للنفط والغاز بالمنطقة.

دعا وزير الطاقة السعودي خلال منتدى السعودية الخضراء، إلى توفير سوق للهيدروجين الأخضر والأزرق على المستوى العالمي.

العربية نت