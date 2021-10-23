الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية تناقش موقف امداد السلع الاستراتيجية





ناقش الاجتماع الدوري الاسبوعي للغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية برئاسة المهندس/ خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء بحضور وزراء الداخليه ، والحكم الاتحادي، والثقافه والاعلام، ووكلاء وزارات المالية ، والطاقه والنفط , ومحافظ بنك السودان المركزي الي جانب ممثلي كافة الجهات ذات الصلة صباح السبت بالامانة العامة لمجلس الوزراء وفق ( سونا) موقف امداد السلع الاستراتيجية بالبلاد مع استمرار التطورات السياسية والامنية وبحث السبل اللازمة لاستمرار امداد السلع بالبلاد.

الخرطوم ( كوش نيوز)