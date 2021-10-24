وفرة في أسواق الخضروات وانخفاض الأسعار





انخفضت اسعار الخضروات والفاكهة المنتجة محليًا بصورة كبيرة مقارنة بالسابق، وتراوح كيلو الموز بين “150 – 200” جنيه بدلاً من 300 جنيه، والليمون انخفض سعره بنسبة 50% من 4 آلاف للجوال الى 2 ألف جنيه، ودستة البرتقال 300 جنيه بدلاً من 600 جنيه، وكيلو البامية 500 بدلاً من 1000 جنيه، والباذنجان 400 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، كما انخفض كيلو الطماطم الى 400 جنيه من 1500 جنيه.

وارجع التاجر مصطفى الماحي, تراجع اسعار الخضروات لتوقف التصدير وكذلك موسم حصاد المزروعات، مشيراً الى ان السوق يشهد وفرة عالية في المعروض من الخضروات وإقبالاً نسبياً على الشراء بالرغم من الظروف الاقتصادية التي فرضها ارتفاع اسعار الكثير من السلع الغذائية.

صحيفة الصيحة