استقرار أسعار العملات في تداولات مطلع الأسبوع





استقرت اسعار العملات الأجنبية في تداولات مطلع الأسبوع دون تغييرات تُذكر، مع تزايد حركتي البيع والشراء لجهة عدم عمل معظم البنوك خلال عطلة السبت، وتقارُب السعرين الرسمي المحدد من قبل بنك السودان المركزي مع اسعار السوق الموازي بفروقات طفيفة.

وأبلغ متعاملون في سوق العملات الاجنبية، “الصيحة” أن أسعار تداولات امس السبت لم تشهد تغييراً يُذكر، مشيرين الى ان سعر الدولار الأمريكي بلغ 450 جنيهاً، والريال السعودي 120 جنيهاً، والدرهم الإماراتي أيضاً 120 جنيهاً، واليورو 550 جنيه، والجنيه الاسترليني 634 جنيهاً، فيما استقر الجنيه المصري عند 29 جنيهاً، والريال القطري 122 جنيهاً.

صحيفة الصيحة