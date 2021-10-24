عرمان: الحكومة لن تحل بفرمانات من فرد أو إملاءات
أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير دعمه لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والتمسك بالوثيقة الدستورية، فيما شدد عضو المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير ياسر عرمان على أن الحكومة لن تحل بقرارات فوقية لفرد أو بإملاءات وإن قرار حلها بيد الشعب هو من يقول كلمته فيها.
وعقد التحالف أمس مؤتمراً صحفياً بمنبر وكالة السودان للأنباء (سونا) بعد تأخره عن الموعد المحدد بسبب اقتحام مبنى الوكالة من قبل جهات داعمه لاعتصام القصر.
وأكد عرمان أن حكومة الثورة مدعومة من الداخل والخارج وصل صوت داعميها إلى كل أنحاء العالم من موسكو الى واشنطن والأمم المتحدة، وجدد دعمهم للجنة التفكيك لجهة أنها تمثل أحد أهم عوامل تفكيك دولة الحزب الواحد التي عمل على تمكينها النظام البائد لصالح دولة الوطن.
ودعا عرمان الى تسليم المطلوبين للعدالة الجنائية وأن لا يتم حبس أحد من عناصر النظام البائد لمجرد الاحتجاز.
صحيفة اليوم التالي