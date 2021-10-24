عرمان: الحكومة لن تحل بفرمانات من فرد أو إملاءات





أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير دعمه لحكومة رئيس الوزراء عبد الله ‏حمدوك والتمسك بالوثيقة الدستورية، فيما شدد عضو المجلس المركزي ‏القيادي للحرية والتغيير ياسر عرمان على أن الحكومة لن تحل بقرارات ‏فوقية لفرد أو بإملاءات وإن قرار حلها بيد الشعب هو من يقول كلمته ‏فيها.‏

وعقد التحالف أمس مؤتمراً صحفياً بمنبر وكالة السودان للأنباء (سونا) ‏بعد تأخره عن الموعد المحدد بسبب اقتحام مبنى الوكالة من قبل جهات ‏داعمه لاعتصام القصر.‏

وأكد عرمان أن حكومة الثورة مدعومة من الداخل والخارج وصل ‏صوت داعميها إلى كل أنحاء العالم من موسكو الى واشنطن والأمم ‏المتحدة، وجدد دعمهم للجنة التفكيك لجهة أنها تمثل أحد أهم عوامل ‏تفكيك دولة الحزب الواحد التي عمل على تمكينها النظام البائد لصالح ‏دولة الوطن.‏

‏ ودعا عرمان الى تسليم المطلوبين للعدالة الجنائية وأن لا يتم حبس أحد ‏من عناصر النظام البائد لمجرد الاحتجاز.

صحيفة اليوم التالي