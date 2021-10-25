بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 م، وجاء السعر 438.96700 جنيه للدولار وهو بحسب رصد كوش نيوز أقل من سعر يوم الأحد 24 أكتوبر 2021 الذي بلغ 438.96850 جنيه، ويسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 63.00 جنيها.

الخرطوم (كوش نيوز)