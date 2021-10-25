رويترز: الجيش السوداني يقيد حركة المدنيين في العاصمة الخرطوم





ذكر شاهد من رويترز أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية ينتشرون اليوم الاثنين في شوارع العاصمة الخرطوم، ويقيدون حركة المدنيين، في الوقت الذي يخرج فيه محتجون يحملون علم البلاد ويحرقون إطارات في أنحاء مختلفة من المدينة.

وذكر التلفزيون أن قوات عسكرية ألقت القبض على عدد من القادة المدنيين في السودان قبل فجر اليوم، في الوقت الذي دعت فيه مجموعة بارزة مؤيدة للديمقراطية السودانيين إلى الخروج إلى الشوارع لمقاومة أي انقلاب عسكري.

المصري اليوم