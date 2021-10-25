مقتل ثلاثة بطلق ناري في تظاهرات رافضة لبيان البرهان





قالت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على فيسبوك، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بطلق ناري، بينما سقط أكثر من 80 مصابا في الأحداث التي يشهدها السودان يوم الاثنين.

وأوضح البيان أن الأطباء “رصدوا عددا كبيرا من الإصابات، يتجاوز الثمانين مصابا، جاري حصرهم ومتابعة حالتهم”.وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان، قد دعت إلى عصيان مدني شامل في مختلف أنحاء البلاد، ردا على قرارات البرهان.

وبدوره، طالب حمدوك السودانيين بـ”التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم”.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء السوداني، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في مكان مجهول “ما حدث اليوم يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية”.

سكاي نيوز عربية – أبوظبي