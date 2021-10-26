محمد سعد يعرض مسرحية عن الجاهلية في السعودية





أعلن الفنان المصري الكوميدي، محمد سعد، عن استعداده لعرض مسرحية جديدة في السعودية، وذلك ضمن “موسم الرياض”.

وشارك سعد الملصق الدعائي للمسرحية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحمل اسم “اللمبي في الجاهلية”، ويجسد في أحداثها شخصيته الأشهر “اللمبي”، التي حقق من خلالها نجاحا وشهرة واسعة.

ولم يتم الإعلان عن بطلة مسرحية “اللمبي في الجاهلية”، وهي من تأليف ورشة “بلاك هورس”، ومن إخراج تامر كرم، ومن المقرر عرضها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

يشار إلى أن محمد سعد طالته الشهر الماضي شائعة وفاته متأثرا بفيروس كورونا المستجد، والتي نفاها بصورة حديثة له نشرها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، وأكد معها أنه بخير وصحة جيدة، وظهر فيها وهو يرتشف فنجان قهوة.

وكانت آخر أفلام محمد سعد السينمائية الجزء الثاني من فيلم “الكنز”، من إخراج شريف عرفة.

وذكرت تقارير في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أن محمد سعد سيتعاون فنيا لأول مرة مع الفنان المصري، يحيى الفخراني، لبطولة آخر أفلام السيناريست الراحل، وحيد حامد، والذي سيتولى إنتاجه، رجل الأعمال والملياردير، نجيب ساويرس.

وانطلقت فعاليات “موسم الرياض” يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، برعاية الهيئة العامة للترفية في المملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

سبوتنيك