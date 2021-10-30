شرطة السودان تنفي نبأ مقتل إثنان من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أمدرمان

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*المكتب الصحفي*

*بيان صحفي*

تناقلت بعض وسائل الإعلام من مصادر

غير دقيقة نبأ مقتل إثنان من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أمدرمان، وما تود الشرطة أن تؤكده أن هنالك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية وهاجمت الشرطة وبعض المواقع الهامة مما دعى الشرطة لإستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص بل أن أحد أفرادها أصيب بعيار ناري جاري التحقق من مصدره ، وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة تتعامل مع المتظاهرين بمهنية عالية تتوخى فيها سلامة المتظاهرين وحماية مؤسسات الدولة بإستخدام الحد الأدنى من وسائل فض الشغب.

*المكتب الصحفي للشرطة*