رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة: سيظل الجيش بيت الحكمة ومنبع الراي السديد





إعادة ترتيب المشهد

ان الجيش عندما انحاز إلى الشعب في نوفمبر ١٩٥٨م بعد ان كادت الخلافات الحزبية تعصف بأول حكومة منتخبة في #السودان التي وأدت احلام الحرية والنهضة والتطور إنما انحاز لقيم شعبه وقيمه واستجاب لمطالب الشارع آنذاك وشهدنا ميلاد أعظم حكومة قادها عبود أرست قواعد التطور والتقدم بشهادة الجميع وانحاز الجيش إلى الشعب مجدداً في أكتوبر ١٩٦٤م عندما مل الشعب من حكومة نوفمبر اقال الجيش بدون تردد قائده الأعلى من أجل عيون شعبه الأبي وجدد الجيش ايضاً عهده مع الشعب في ابريل ١٩٨٥ ووقف الجيش مرة أخرى خالعاً قائده الأعلى ولم يطرف له جُفن وكررها ايضاً في ديسمبر ٢٠١٩م وانتزع السلطة انتزاعاً من فكي قائده الأعلى مرة ثالثة ، لن ينحني ولن يألو جهداً في تنفيذ أوامر شعبه الكريم

وقدمت دون ذلك مُهجاً وارواحاً وعندما تصاعدت الأحداث بشكل مُتسارع في وطننا الحبيب واصبح الوطن علة حافة الإنهيار وعلى شفا حفرة من الإنهيار

وثورة اخُتطفت وسيطرت عليها ٤ أحزاب آلت على نفسها رسم المشهد #السياسي وفق اهوائها وانبرت لها مجموعة كبيرة من ثوار ديسمبر لتصحيح الأوضاع واتخذت من القصر ملاذاً وورقة ضغط لتصحيح الأوضاع اعتصموا به لتوصيل رسالتهم وقطع أهل الشرق شريان #السودان دفاعاً عن حقوقهم المسلوبة التي اضاعتها الفترة الانتقالية

وكثرت خروقات الوثيقة #الدستورية

ولم يتم التقيد بها

من أجل ذلك كان لابد للجيش من تصحيح الأوضاع وإعادة مسار الفترة الانتقالية إلى طريقها الذي رسمه الشعب

وسنشهد بإذن الله اكتمال هياكل السلطة التنفيذية ونشهد معاً وضع #السودان على أعتاب التغيير الحقيقي الذي خرج من اجله الشعب وبذل دونه الدماء والارواح .

فنحن لانريد بلداً تمزقه الحروب وتنعق فيه ألبوم

ولانريد ان نرهن البلد لاحزاب ايدلوجية تنتزع البلد من محيطه الافريقي وفِكر لايتوافق مع شعبنا

ونثق في السيد #القائد_العام انه سيفي بوعده بتشكيل حكومة تكنوقراط تُخرج البلاد من واقعها الأليم بإذن الله

ونطمع من السيد #القائد_العام في الشروع في إجراءات فورية لتنفيذ وعوده لشعبنا الابي .

سيظل الجيش بيت الحكمة ومنبع الراي السديد

المقدم_الركن إبراهيم الحوري

رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة