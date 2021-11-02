السودان يستأنف الدراسة فى الخرطوم الأحد المقبل





أصدر الدكتور قريب الله محمد أحمد المدير العام المكلف بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، قرارا قضى باستئناف الدراسة لكل المراحل بمدارس الولاية في يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم شركاء العملية التعليمية ومدراء التعليم بالمحليات، حيث أكد على أهمية استمرار الفصل الدراسي حسب التقويم التربوي الصادر من الوزارة.

وبحسب وكالة السودان للأنباء أشار المدير العام المكلف بالوزارة إلى أن جميع الجهود المبذولة تصب في استقرار العام الدراسي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، بدءا من المعلم المدرب والمؤهل والاجلاس والكتاب المدرسي وتهيئة البيئة المدرسية.

الخرطوم (كوش نيوز)