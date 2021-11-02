والي الخرطوم المكلف يطمئن على صرف مرتبات العاملين بالولاية





أكد الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الوالي المكلف الأستاذ احمد عثمان حمزه، أهمية دور وزارة المالية بالولاية بتوفير التمويل المطلوب لخدمات المواطنين خلال المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الموسع صباح اليوم بمقر وزارة المالية بحضور الأستاذ ابراهيم محي الدين مدير عام وزارة المالية ومدراء الإدارات العامين .

وطالب العاملين ببذل أقصى جهدهم لخلق الاستقرار المالي والعمل على إنفاذ موجهات الولاية الخدمية وتوفير احتياجات المواطنين في كافة الأصعدة. وقال إن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية للخروج بالبلاد من الضائقة الاقتصادية.

من جانبه إطلع مدير عام وزارة الماليه الوالي المكلف على الجهود التي تبذلها الوزارة بتنفيذ بنود الموازنة والعمل على إعداد موازنة العام المالي 2022، ورفعها إلى الجهات المختصة لإجازتها، مؤكدا جاهزية الوزارة بصرف مرتبات أكتوبر إعتبارا من اليوم عبر خزانات الوحدات المختلفة بالولاية.

الخرطوم 2-11-2021 (سونا)