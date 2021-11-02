فتح أنابيب وارد المشتقات النفطية ببورتسودان وانتظام العاملين بالطاقة في العمل





أكد وكيل وزارة الطاقة والنفط حسين محمود محمد فتح أنابيب وارد المنتجات النفطية ببورتسودان والتي تضخ وارد (البنزين والجازولين) للمستودعات الرئيسية بالخرطوم بجانب انسياب الناقلات البترولية عبر الطريق البري ، وقال الوكيل في تصريح صحفي نحن نتابع بدقة الإجراءات الفنية التي تجري ببورتسودان على اعادة فتح محطات الضخ بولاية البحر الأحمر على طول خط الأنابيب الذي يربط الخرطوم ببورتسودان موضحاً ان هذه الخطوة جاءت نتيجة التفاهمات التي أجرتها القيادة العليا مع الاهالي بشرق السودان شاكراً تفهمهم لظروف البلاد وحاجتها للواردات البترولية لتكملة إنتاج المصفاة علماً ان عدد من البواخر المحملة بالوقود ترابط بالبحر الأحمر .

وعلى صعيد آخر نفى الوكيل مايشاع عن حدوث عصيان مدني بوزارة الطاقة والنفط مؤكداً ان الوزارة تعمل بكوادرها المختلفة الفنية والادارية في رئاسة الوزارة وفي الولايات بصورة طبيعية بل يعمل عدد من الموظفين حتى في العطلات الرسمية ، ماعدا بعض الغياب بسبب الاجازات السنوية والظروف الصحية ، مؤكداً ان مصفاة الخرطوم تعمل بسعتها الكلية كما يجري العمل في الحقول النفطية في انسجام تام بعد ان تمت معالجة اخر الاحتجاجات المحدوده خلال الأيام السابقة والتي تتعلق بالخدمات الاجتماعية بمناطق البترول.

اعلام وزارة الطاقة والنفط

1/11/2021م