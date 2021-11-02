سيبكي شعب السودان انه يوما اتبع وهما اسمه حمدوك
حمدوك مشروع اوروبي تم الاستثمار فيه بمبالغ طائلة لذا تجد الاوربيين اكثر الناس جزعا على خلعه واحرصهم على احيائه مهما كلفهم . نسأل نفسنا ليه كل هذا التوتر هل فعلا هم حريصين على مدنية دولتنا ؟؟طيب ليه بيكرفسوا ويكلبشوا الحرق لستك قدام البرلمان حقهم وبيشجعوا من يحرق بلدنا؟؟؟ هل مدنية الدولة لا تحقق الا بوجود حمدوك ؟؟
اطفالنا والمراهقين وبعض شبابنا تعرضوا لعملية غسيل دماغ ممنهجة شبيهة بلعبة الحوت الازرق التي تجعل من الانتحار احد مراحل اللعبة .
امتنا في خطر محدق والطريق واضح
الحرية للجميع
العدالة للجميع
السلام للجميع
حكومة لا حزبية
حمدوك بعد عامين لم يفعل شيء من مطلوبات الشعب ولكنه قطع اشواط في خطة الممولين .
حمدوك الذي يصرف وبعض خلصاءه رواتبهم بالدولار واليورو لن يشعروا ابدا بمعاناتنا او اننا نموت بحثا عن جرعة دواء . شيطنوا كل مؤسسات الدولة بعد ان شيطنوا الكيزان واصبحت الفلول حجة مستهلكة .
هدم مؤسسات الدولة يعني ان السودان اصبح دولة من الماضي واندلس جديد ..سيبكي شعبه انه يوما اتبع وهما اسمه #حمدوك
اما #قحت فهي تعمل بنظرية هدم المعبد على الجميع ربما ينقذهم حمدوك لانه مشترك معهم ولكن المؤكد ان محاسبتهم على فساد العامين الذي تجاوز فساد ٣٠ عام وحده يعتبر دافع لاشعال حريق يمكنهم من الافلات من العقاب ولو تفتت الوطن
#قحت_دمرت_السودان
#حمدوك_باع_السودان
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3 تعليقات
ايوه وهو الشباب المسكين الشويعيين والبعثيين مدفوع لهم الآجر لغسيل الامخاخ.
قلت ليكم والله الواحد يحزن لما يفكر به السوداني واحد كبير وعاقل يقول حمدوك اتقو الله الراجل لا ينش لايهش ماسكم سنعبر وننتصر دمرتو بلدي خلاص كفايه لعب العالم من حولنا تطور ونحنا تعيدون والعياذ بالله في شخص شخصيه ضعيفه كانو لم نعرف حد غيره.
اول ما مسك قال ناس الحريه ماادوه رؤيه امال انت جايبنك ليه اتقو الله ياناس فينا وخلينا نشوف لينا واحد حريص علي الوطن.
علي البرهان ان يترك المناقشات مع الاوروبيين وشوفو واحد ينفع.
والله عالم عجيب ماعارف الحصل لينا ايه والله في واحد عامل لينا عمل.
كلامك 100/100سليم ونحن نؤكد ونؤمن بذلك.
حمدوك عميل رسمي ولا يخجل ولا يستحي ولا يخاف لذا لابد من محاكمته علي تغيير قوانين الشريعة وتغيير المناهج عن طريق الجمهوري القراي. وهو فاشل باعترافه واعتراف قحت ولا أعرف سبب التمسك بالفاشل الا العمالة وقلة الوطنية وعمي البصيرة.
لا لعودة حمدوك.
علي البرهان عدم التفاوض معه وتعيين كامل إدريس علي الفور
من اراد نن يتمسك به فلينتظر الانتخابات ويرشحه لو
فاز سنسلم له اما الان فهو عميل وفاشل ولا يصلح
بكينا وشبعنا بكاء ولا داعي لعودة الرجل فهو عميل وجبان وفاشل.وكفي