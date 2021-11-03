السودان ..والي الشمالية المكلف يعفي ويعين عدداً من الوزراء والامناء بالولاية





اصدر والى الشمالية المكلف الاستاذ حسن تاج الدين قرارا اليوم بانهاء تكليف كل من الاتية اسمائهم :-

دكتور اباذر محمد علي مدير إعلام الصحة والتنمية الاجتماعية

الاستاذ خالد ميرغني حسن مدير عام وزارة التربية والتوجيه

الاستاذ محمد ميرغني عبده الامين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة

كما اصدر قرارا اخر بتكليف كل من دكتور الطيب ابراهيم المادح مديرا عاما لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ، الاستاذ سيف الدين محمد عوض الله مديرا عاما لوزارة التربية والتوجيه ، الاستاذ معتصم جلال عيسي امينا عاما للمجلس الاعلى للشباب والرياضة

كما تم اعفاء كل من عوض احمد قدوره المدير التنفيذي لمحلية مروي ومحمد نجيب حاج نور المدير التنفيذي لمحلية دلقو وحسن عابدين محمد المدير التنفيذي لمحلية البرقيق ،طيفور محمد صالح المدير التنفيذى لمحلية الدبة وسعيد ابراهيم علي بمحلية القولد

واصدر الوالى المكلف قرارا اخر قضى بتكليف كل من :-

حسن عابدين مناعه مديرا تنفيذيا لمحلية دنقلا

على ادريس على مديرا تنفيذيا لمحلية البرقيق

مصطفي حمدين عيد مديرا تنفيذيا لمحلية الدبة

امين دهب فضل مدير تنفيذيا لمحلية دلقو

عبد المجيد دهب شاهين مدير تنفيذيا لمحلية القولد

دنقلا 3-11-2021(سونا)