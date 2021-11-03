قال سنحاصر القصر وسنقتلع البرهان.. ولكن من هو ابراهيم الشيخ ؟
لعبة الكلمات
المتقاطعة !!
( سخلى وسخلك )!!
ـ فى لعبة مايسمى بالسلم والثعبان ،سيصعد حمدوك بالسلم ليشكل حكومة جديدة ويؤدى القسم أمام البرهان ( أمام البرهاااان)
ـ وستنزل قحط بذيل الثعبان إلى الشارع ( الشارع السهلة مش الجماهير )
ـ لاتسألنى ما هو السلم الذى سيصعد بحمدوك ولاعن الثعبان الذى سيهبط بقحط …
ـ اسألنى عن الذى قاله إبراهيم الشيخ عشية 21 اكتوبر وهو بالكاد يلتقط أنفاسه ؟
ـ ماذا قال ؟ قال سنحاصر القصر وسنقتلع البرهان
ـ ولكن من هو إبراهيم الشيخ ؟
ـ شاعر سياسى مخضرم !
ـ ومالهم الشعراء ؟
ـ يقولون مالايفعلون
ـ وجدى صالح ومؤتمراته الإستعراضية ..( حضرنا ولم نجدكم )
ـ صلاح مناع ..( مكر ..مفر )
ـ عروة الصادق …( حاول يخفى نفسو )
ـ ود الفكى ( هبونا)
ـ مريم الصادق لوزير الخارجية المصرى ..( سامعلك نضم ..أصلا مابراك )
ـ لجان المقاومة أ ( المتغطى بى قحط بردان )
ـ ياسر عرمان ..قلت ليكم ( هيكلو)
ـ والجيش …القادر ماتقادرو ( وماتهبل بى روحك )
ـ و …….
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تعليق واحد
الكيزان شامين الهواء الايام دي….حدو قريب