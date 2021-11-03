قال سنحاصر القصر وسنقتلع البرهان.. ولكن من هو ابراهيم الشيخ ؟





لعبة الكلمات

المتقاطعة !!

( سخلى وسخلك )!!

ـ فى لعبة مايسمى بالسلم والثعبان ،سيصعد حمدوك بالسلم ليشكل حكومة جديدة ويؤدى القسم أمام البرهان ( أمام البرهاااان)

ـ وستنزل قحط بذيل الثعبان إلى الشارع ( الشارع السهلة مش الجماهير )

ـ لاتسألنى ما هو السلم الذى سيصعد بحمدوك ولاعن الثعبان الذى سيهبط بقحط …

ـ اسألنى عن الذى قاله إبراهيم الشيخ عشية 21 اكتوبر وهو بالكاد يلتقط أنفاسه ؟

ـ ماذا قال ؟ قال سنحاصر القصر وسنقتلع البرهان

ـ ولكن من هو إبراهيم الشيخ ؟

ـ شاعر سياسى مخضرم !

ـ ومالهم الشعراء ؟

ـ يقولون مالايفعلون

ـ وجدى صالح ومؤتمراته الإستعراضية ..( حضرنا ولم نجدكم )

ـ صلاح مناع ..( مكر ..مفر )

ـ عروة الصادق …( حاول يخفى نفسو )

ـ ود الفكى ( هبونا)

ـ مريم الصادق لوزير الخارجية المصرى ..( سامعلك نضم ..أصلا مابراك )

ـ لجان المقاومة أ ( المتغطى بى قحط بردان )

ـ ياسر عرمان ..قلت ليكم ( هيكلو)

ـ والجيش …القادر ماتقادرو ( وماتهبل بى روحك )

ـ و …….

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