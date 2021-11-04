الصيحة: الكشف عن ملامح التشكيل الحكومي الجديد في السودان





كشفت صحيفة الصيحة الصادرة، الخميس، عن ملامح التشكيل الحكومي الجديد وتفاصيل المبادرات المطروحة لطيّ الأزمة الراهنة بالبلاد.

وتوقّعت الصحيفة بحسب مصادرها، الإعلان عن رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي من جانب”المكوّن العسكري” وأطراف السلام مساء اليوم.

وأشارت إلى أنّ مجلس الأمن والدفاع والذي سيكون برئاسة القائد الأعلى للجيش عبد الفتاح البرهان سيمثّل أعلى سلطة بالبلاد، بجانب مجلس الوزراء.

وقالت إنّ الأمين داؤود بات قريبًا من نيل عضوية السيادي فضلاً عن وجود ممثلين لأقاليم الوسط والشمال بالمجلس.

وأوضحت أنّ عودة حمدوك إلى تولي رئاسة الوزراء باتت قريبة، وبحسب المصادر للصحيفة، فإنّ حمدوك اشترك تجميع المبادرات المطروحة لحلّ الأزمة الحالية لتكون خارطة طريق له، فضلاً عن تمسّكه بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الإجراءات المتبعة إلى جانب تشكيل المجلس التشريعي بنسبة تمثيل تصل إلى 40 % من الشباب.

وقالت الصحيفة، إنّ الأوضاع تتّجه إلى التوصّل لتسويةٍ سياسيةٍ بإبعاد القوى الحزبية من العمل التنفيذي، وتشكيل حكومة كفاءات مدنية.

الخرطوم: باج نيوز