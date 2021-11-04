البرهان يتلقى إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي





تلقى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء الخميس إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تناولت المهاتفة تطورات الأوضاع في السودان.

وبحسب تعميم صادر من، اعلام مجلس السيادة الانتقالي: “أمن الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الإنتقال الديمقراطي وضرورة إكمال هياكل الحكومة الإنتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة”.

واضاف البيان: “وتعهد البرهان خلال المهاتفة بالإلتزام والمحافظة على سلاسة التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الإنتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة”.

الخرطوم: السوداني