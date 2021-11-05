يا قحتي يا معزول.. الا تلاحظ أن ولايات السودان تواصل حياتها بطريقة طبيعية كأن شيئآ لم يكن ؟!





الفيلم بتاع (سخن الفيسبوك ) و نحن بنتفاوض أنا حضرته قبل كده ..

يا عزيزي لم يعد لك غير الفيسبوك ..

القبول بالتغيير يعبر عن نفسه بطريقتين .. الأولى إيجابية و هي أن يعبر الناس صراحة عن تأييدهم لهذه الخطوة .. الثانية سلبية و هي الكاسحة في السودان .. و هي أن يواصل الناس حياتهم بطريقة إعتيادية كأن شيئآ لم يكن .. رافضين دعاوى العصيان و التتريس …

يا قحتي يا بائد .. الا تلاحظ أن الإحتجاجات صغيرة و مشتتة و في الخرطوم فقط و في أربعة أو خمسة بؤر إحتجاج فقط؟!

يا قحتي يا معزول .. الا تلاحظ أن الولايات تواصل حياتها بطريقة طبيعية كأن شيئآ لم يكن ؟!

هذا الموضوع حسم .. و أعتقد أن الوصول لآتفاق فيه لمصلحة قحت و ليس المشير لأنها ستحصل على القليل بدلآ من لا شئ .. لكن إطالة أمد التفاوض يصب في صالح المشير و من الواضح أنه يجيد هذه اللعبة ..

المشير يدخل هذه اللعبة و قد تعلم من درس أبريل و يونيو .. تعلم الدرس تمامآ ..

عبدالرحمن عمسيب