البرهان ينخرط في اتصالاتٍ جادةٍ لاختيار رئيس الوزراء ومدنيي السيادي





كشفت صحيفة التيّار السودانية الصادرة، السبت، عن أنّ القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان انخرط في اتصالاتٍ واسعةٍ وجادةٍ لاختيار شخصية رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي من المدنيين.

وتوقّعت الصحيفة وفق مصادرها أنّ يتمّ الإعلان عن خيارات البرهان في أقرب وقتٍ وأنّ جهود تقديم قائمة من المرشحين توشك أنّ تصل إلى نهايتها.

وكشفت الصحيفة وفق مصادرها عدم وجود أيّة وساطة بالمعنى الواضح للتقريب بين فرقاء المكوّن العسكري والمدني.

وأشارت إلى أنّ جميع التحرّكات الأخيرة الداخلية والخارجية لم تتبلوّر عن وساطة واضحة البنود والنقاط ولم تكن سوى محاولاتٍ لاستكشاف المواقف ودرجة المرونة من كلّ طرفٍ ومدى قابليته لتقديم تنازلاتٍ.

الخرطوم: باج نيوز