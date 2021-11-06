اجتماع طارئ للبنك الزراعي السوداني





أمنّ اجتماع البنك الزراعي السوداني على ضرورة حشد الموارد وتضافر الجهود لإنجاح مراحل التمويل للموسم الشتوي.

والسبت، عقد البنك الزراعي السوداني اجتماعًا طارئًا برئاسة البنك، دعا له المدير العام المكلّف للبنك الزراعي محمد ادم عبد الكريم التوم.

ويجئ الاجتماع لمناقشة التحديات التي تواجه حصاد الموسم الصيفي ومتابعة توفير التمويل العيني والنقدي للموسم الشتوي للعام 2021-2022.

وعبّر المجتمعون بحسب وكالة السودان الرسمية، السبت، على ضرورة حشد الموارد وتضافر الجهود لمتابعة إنجاح مراحل التمويل للموسم الشتوي بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بالأمر وبالتعاون مع جمهور المزارعين وذلك بتكوين غرفة عمليات للمتابعة برئاسة البنك والقطاعات الولائية.

باج نيوز