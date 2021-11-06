المالية: تواصل اعداد الموازنة الجديدة لاستكمال الإصلاح الاقتصادي في السودان





أعلن الدكتور أحمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن استمرار العمل في إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2022، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والولايات وفقا للموجهات العامة الموازنة والتي تم تسليمها للوحدات الحكومية على مستوى المركز والولايات.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية أن الموازنة الجديدة ركزت على الاستمرار في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام 2020، وإحداث توازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن سياسات الإصلاح.

كما تميزت الموازنة الجديدة عن سابقاتها بتوجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض معدلات التضخم والفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين معاش الناس وتوجيه القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لانتهاج إدارة فاعلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي .

وقال الناطق باسم وزارة المالية “اننا نستشرف من اعداد الموازنة الجديدة جني ثمار اعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتدفق المنح والقروض بعد تسوية مديونيات صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي والوصول إلى مرحلة إتخاذ القرار بشأن إعفاء ديون السودان الخارجية وفقا لمبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك).

الخرطوم 6-11-2021 (سونا)