استئناف الدراسة بولاية الخرطوم يوم الأحد السابع من نوفمبر 2021 بكل المراحل





أكد الدكتور قريب الله محمد أحمد المدير العام المكلف بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم اكتمال كافة الترتيبات لاستقبال الطلاب يوم الأحد السابع من نوفمبر 2021م بكل المراحل بمدارس الولاية.

جاء ذلك بعد جولة لإدارات التعليم بالمحليات اطمأن خلالها على الجهود المبذولة لاستقرار العام الدراسي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة بالمدارس .

ونوه قريب الله على ضرورة استئناف الدراسة لمواصلة جدول التقويم التربوي للعام الحالي راجيا من الأسر وأولياء الأمور بمساندة وزارته من أجل مستقبل أبنائهم.

الخرطوم 6-11-2021 (سونا)