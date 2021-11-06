والي الخرطوم المكلف ينهي تكليف عدد من مديري الوزارات والمجالس





أصدرالاستاذ احمد عثمان حمزة والي الخرطوم المكلف والامين العام لحكومة الولاية السبت قراراً بإنهاء تكليف كل من د. ابوبكر كوكو ضحية من منصب مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية، وهنادي الصديق عبد الله من منصب امين عام المجلس الاعلى للشباب والرياضة بالولاية.

كما اصدر والي الخرطوم المكلف قرارا بإنهاء تكليف كل من ياسر عوض علي عبد الله من منصب المدير العام لهيئة تلفزيون واذاعة ولاية الخرطوم، وجمال حسين الصادق من منصب مدير الادارة العامة للنقل والبترول والمواصلات بالولاية، ومحمد بابكر حامد من منصب مستشار الوالي للقطاع الخدمي، ومحمد الفاتح عمر من منصب مستشار الوالي للتخطيط الاستراتيجي .

واصدر والي ولاية الخرطوم المكلف قراراً بحل لجنة متابعة العمل بمكتب الوالي.

الخرطوم 6-11-2021 (سونا)