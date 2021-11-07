قرار بإعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية السودانية





أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة، أمس قراراً باعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية .

وتم بموجب القرار إعفاء مدير بنك العمال السيد صلاح الدين الحسن عبدالله من منصبه وتكليف السيد فاروق محمد الأمين عثمان، إعفاء مدير بنك التنمية الصناعية السيد صديق أحمد محمد من منصبه وتكليف السيد محمد صديق الحسن، إعفاء مدير بنك النيلين السيد الفاتح محمد حامد وتكليف الفاضل حسين حسن، وإعفاء مدير بنك النيل السيد محجوب محمد محجوب من منصبه وتكليف محمد المهدي عجبنا، كما شمل القرار إعفاء السيد محمد المقبول محمد توم مدير بنك الإدخار من منصبه وتكليف السيد الطيب محمد أحمد.

الخرطوم 7-11-2021 (سونا)