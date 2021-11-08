سقط نظام البشير بانقلاب بن عوف وسقط نظام قحت بانقلاب البرهان





عندما سقط نظام البشير بانقلاب بن عوف وتم التحفظ عليه في مكان آمن ودخل معه السجن كم قيادي.

خرج انصاره من العامة في مواكب سموها الزحف الاخضر ولكنهم بعد حين عادوا لطبيعة حياتهم ونسو بشيرهم ونظامه

واما القيادات الماسكة الملف المالي سافروا جت تركيا هربا بما خف وزنه وغلا ثمنه .

وعندما سقط نظام قحت بانقلاب البرهان تم التحفظ على حمدوك في بيته اقامة جبرية لتأمينه ودخل معه السجن كم قيادي من قحت .

فخرج انصاره من العامة في مواكب سموها الردة مستحيلة

لكنهم عادوا لطبيعة حياتهم ونسو حمدوك ورهطه .

اما القيادات امثال صلاح مناع فقد هربوا للقاهرة بما خف وزنه وغلا ثمنه .

بئس البدايات وبئس النهايات !!

#العودة_مستحيلة

ابراهيم اسماعيل