إستمرار الدراسة بصورة طبيعية في يومها الثاني بمدارس الخرطوم





قال المدير العام لوزارة التربيه والتعليم بولاية الخرطوم قريب الله محمد أحمد، أن اليوم الثاني لإستئناف الدراسة قد مر بسلاسة وبنسبة حضور معقولة في ظل الظروف المعلومة التي يمر بها السودان.

وتطرق قريب الله إلى أن كل مراحل العملية التعليمية، برغم ما تمر به من تحديات، فانها تخدم الطالب أولا، ولكن العملية تمر بعدة تحديات منها البيئة المدرسية، وتوفير الكتب وترقية المباني التعليمية حيث تدخل هذه التحديات جميعها تحت دائرة إختصاصهم ما عدا توفير الخبز لوجبة الإفطار.

الخرطوم 8-11-2021 (سونا)