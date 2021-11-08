قوى نداء البرنامج الوطني تؤكد على ضرورة الوفاق الوطني





أكد الدكتور التجاني السيسي عضو قوى نداء البرنامج الوطني أن المخرج الوحيد للازمة السودانية هو الوفاق الوطني وفقا للتجارب التاريخية .

وطالب السيسي خلال المؤتمر الصحفي لقوى نداء البرنامج الوطنى بطيبة برس الإثنين القوى السياسية والاهلية والمدنية باللقاء ومناقشة انجع السبل للمحافظة على البلاد والعبور بها رغم التحديات إلى آفاق النهضة والتنمية .

وأقر بصعوبة العبور في ظل الاحتقان السياسي والتأليب الذى يتم يوميا بين شرائح الشعب السوداني بمختلف انتماءاتهم .

ودعا السيسي القائد العام للقوات المسلحة بالإسراع بتكوين أجهزة الدولة لمنع أى تدخلات لحكم البلاد وشكل برامجها وعلاقاتها الخارجية.

وعزا المهندس عبد الله مسار عضو قوى نداء البرنامج الوطني التغيير الذي حدث لتصحيح مسار الثورة لان حكومة الفترة الانتقالية الاولى والثانية لم تستطيع تلبية نداء الثورة وشعاراتها .

واشار الى ان الفترة الانتقالية مدخل للمدنية والإعداد لها ومن ثم تكوين حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع مناديا بالوفاق الوطني وتوسيع قاعدة الانتقال وإنشاء برنامج وطني للخروج بدستور وحكومة انتقال بكفاءات وطنية تقود المرحلة للاستقرار والأمن .

من جانبه نادى الدكتور ناجي مصطفى عضو قوى نداء البرنامج الوطني بضرورة انشاء مؤسسات التحول الديمقراطي مناشدا المجتمع الدولي أن ينظر بشكل جاد للرأي العام للمجتمع السوداني ويحكم ارادة الشعب وترجمة افعالهم الحقيقية مطالبا الشعب السوداني بحراسة المرحلة الحالية وتشكيل اجسام ولجان وتنظيمات تعبر عن أصواتهم مع التعبير السلمي .

الخرطوم 8-11-2021 (سونا)