اقتصاد وأعمال

توفر السيولة بكافة المصارف بولاية القضارف

2021/11/08
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جنية

أكد الاستاذ عبدالله جمال الدين مدير بنك السودان المركزي بولاية القضارف توفر السيولة في كافة المصارف العاملة بالولاية لمقابلة احتياجات تسويق المحاصيل الزراعية .

وقال سيادته في تصريح لسونا أن المصارف تعمل بصورة راتبة لتقديم خدماتها للعملاء والجمهور دون توقف وانها جاهزة لتقديم خدماتها لتسويق كل المحاصيل وبصفة خاصة السمسم .

وكشفت جولة لسونا داخل المؤسسات الحكومية والبنوك عن تواصل العمل وان أبواب المصارف مشرعة لاستقبال العملاء والمواطنين.

القضارف 8-11-2021 (سونا)

2021/11/08
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