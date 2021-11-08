توفر السيولة بكافة المصارف بولاية القضارف





أكد الاستاذ عبدالله جمال الدين مدير بنك السودان المركزي بولاية القضارف توفر السيولة في كافة المصارف العاملة بالولاية لمقابلة احتياجات تسويق المحاصيل الزراعية .

وقال سيادته في تصريح لسونا أن المصارف تعمل بصورة راتبة لتقديم خدماتها للعملاء والجمهور دون توقف وانها جاهزة لتقديم خدماتها لتسويق كل المحاصيل وبصفة خاصة السمسم .

وكشفت جولة لسونا داخل المؤسسات الحكومية والبنوك عن تواصل العمل وان أبواب المصارف مشرعة لاستقبال العملاء والمواطنين.

القضارف 8-11-2021 (سونا)