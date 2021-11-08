اقتصاد وأعمال
توفر السيولة بكافة المصارف بولاية القضارف
أكد الاستاذ عبدالله جمال الدين مدير بنك السودان المركزي بولاية القضارف توفر السيولة في كافة المصارف العاملة بالولاية لمقابلة احتياجات تسويق المحاصيل الزراعية .
وقال سيادته في تصريح لسونا أن المصارف تعمل بصورة راتبة لتقديم خدماتها للعملاء والجمهور دون توقف وانها جاهزة لتقديم خدماتها لتسويق كل المحاصيل وبصفة خاصة السمسم .
وكشفت جولة لسونا داخل المؤسسات الحكومية والبنوك عن تواصل العمل وان أبواب المصارف مشرعة لاستقبال العملاء والمواطنين.
القضارف 8-11-2021 (سونا)