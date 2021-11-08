حليم: بالنسبة لمعتقلي قحت البائدة نطالب بالإسراع بتقديمهم إلى محاكمات أو إطلاق سراحهم





بالنسبة لمعتقلي قحت البائدة الذين يُقال ان هناك بلاغات جنائية موجهة ضدهم نحن نطالب بالإسراع بتقديمهم إلى محاكمات أو إطلاق سراحهم.

كما نطالب ايضاً بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الآخرين من خصوصاً من أُطلق سراحهم مؤخراً بموجب ضمانة قانونية وفق إجراءات سليمة و لكن أُعيد اعتقالهم لدواعي سياسية.

و ندعو لإطلاق سراح شباب لجان المقاومة المعقلين و إفراغ السجون من المعتقلين السياسيين. لا نريد تكرار التجربة السيئة لممارسات سلطة “أربعة طويلة” البائدة و لجنة تمكينها سيئة الذكر.

حليم عباس

