السودان أمام مفترق طرق!





جاءت سااعة دعم الجيش و الوقوف معه! أدعموا جيشكم قبل أن تتناهشه ضبااع 4/طويلة

إنهيار الجيش الأفغاني الذي صرفت عليه الإدارة الأمريكان مليارات الدولارات .. و إنهيار الجيش الإثيوبي الآن الذي يتلقي الدعم من روسيا و إسرائيل وتركيا و الإمارات و إريتريا و الصومال! أمام تمرد قوات شبه عسكرية تتبع ل TDF دفاع التيغراي …

وإنهيار الكثير من الجيوش الافريقية جيش القذافي – جيش إفريقيا الوسطي – جيش جوزيف كابيلا بالكونغو الديمقراطية و غيرها من الجيوش النظامية الأفريقية أمام حركات التمرد في بلادها …

هذا كله يؤكد لنا يوما بعد يوم قوة وعراقة الجيش السوداني الذي لم ينكسر و حافظ علي تماسك السودان علي مر السنين!

وقد أكمل هذه اللوحة هذه المرة بقرارات القائد العام للقوات المسلحة في 25 أكتوبر بإستعادة الدولة من شرذمة أحزاب 4/طويلة!

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